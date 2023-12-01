Що можна їсти на рік Дракона 2024

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Щороку всі господарки дізнаються, хто буде покровителем Нового року. Цього року — це Зелений Дракон. Необхідно знати, які страви потрібно приготувати, щоб залучити удачу та благополуччя у свій будинок.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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На новорічному столі зазвичай багато різноманітних салатів. Але покровитель цього року Дракон дуже вибагливий, тому потрібно знати, на які салати звернути увагу.

Використання яскравих кольорів

Дракони зазвичай зображуються яскравими та вогненними істотами. Тому всі відтінки зеленого, червоного, помаранчевого та жовтих кольорів будуть дуже доречними.

Новорічний салат. Фото: Freepik

Придивіться до салату, де використовується буряк, морква, солодкий перець та кукурудза. Такі яскраві салати точно не залишать Дракона байдужим, що принесе удачу у вашу оселю.

Солодкі та гострі смаки

Дракон любить гострі та солодкі страви. Тому потрібно комбінувати ці смаки. В овочевий та м'ясний салат можна сміливо додати грушу, виноград чи полуницю.

Новорічна закуска. Фото: Freepik

Цікаві текстури

Оскільки дракон покритий лускою, ви також можете приготувати цікаві салати. Можна сміливо готувати салат у вигляді дракона або прикрасити великою кількістю зелені або зернами гранату.

Новорічний салат. Фото: Freepik

Свіжа зелень

Намагайтеся використовувати якомога більше зелені. Але важливо пам'ятати, що від зеленої цибулі краще відмовитись. Дракон не любить цибулю, тому якщо ви збираєтеся її використати, краще це зробити максимально непомітно.

Новорічний салат. Фото: Freepik

Красиві салати

Намагайтеся кожен салат цікаво прикрасити. Використовуйте фрукти, зелень, зерна гранату або навіть мандарини. Дракон любить все яскраве та строкате.

Чому не слід готувати салат "мімоза"

Будьте обережними, якщо ви зібралися готувати цей салат. Дракон любить тільки свіжі продукти, тому консерви в цій страві він точно не оцінить. Якщо це один з ваших улюблених салатів, тоді приготуйте його вже після Нового року, але напередодні святкування його краще не подавати.

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