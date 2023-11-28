Яку їжу можна їсти у Новий рік Дракона 2024

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Незабаром настане 2024 рік, він пройде під заступництвом Зеленого Дракона. Для того, щоб залучити до свого будинку удачу та багатство, необхідно подати на святковий стіл правильні страви. У цьому матеріалі розповімо вам, які солодощі краще вибрати для святкування Нового року.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Зелений чай

Для початку варто зазначити, що на святковому столі у 2024 році має бути зелений чай. Цей напій символізує гармонію та добробут.

Зелений чай. Фото: Freepik

Солодкі страви з бобів

З бобів можна приготувати квасоляний пудинг чи солодкий пиріг. Це неодмінно приверне багатство, оскільки боби є символом грошей.

Рисовий пудинг або солодкі кекси

Вся випічка із застосуванням рисового борошна точно принесе удачу та благополуччя у Новому році. Дракон любить такі солодощі, це точно його задобрить.

Желе

Відмінний варіант десерту для новорічного столу — приготування желе. Його дуже просто зробити, при цьому це точно оцінить Дракон. Желе найкраще зробити червоного чи зеленого кольорів.

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Китайські десерти

Не забувайте про традиційні китайські десерти, такі як, солодкі паски або квасоляні тістечка. Рецепти цих страв можна переглянути в інтернеті. Також чудовим варіантом буде популярний десерт моті.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.