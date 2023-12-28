Як зробити олів'є корисним

Салат олів'є. Фото: Freepik

Багато людей не можуть уявити новорічний стіл без салату олів'є. Але його заведено вважати не корисним для здоров'я. Доктор Михайло Петрик дав кілька рекомендацій, як зробити цей салат корисним та пояснив дію кожного інгредієнта.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Як зробити салат олів'є корисним

"До складу класичного олів'є входить варена ковбаса, яйця, картопля, горошок, деякі додають моркву та звісно майонез. Варена ковбаса це погано, потрібно відмовитися, просто замінити її м'ясом, тобто продуктом походження якого ви знаєте", — пояснив він.

Якщо ви хочете зробити лайт варіант, то можна взяти курячу або індичку грудку і відповідно там не буде нічого шкідливого.

Салат олів'є. Фото: Freepik

"Щодо яєць, якщо ви не їсте їх щодня у великій кількості, тоді можна нехтувати їх великою кількістю в салаті. Солоний огірок, який там є, у них натрій, який затримує воду, але знову ж таки, є картопля, яка перешкоджає накопиченню натрію і є його антагоністом. Зелений горошок - джерело рослинного білка, корисної клітковини, теж абсолютно нормальна річ", — додав лікар.

Таким чином, якщо ми правильно зробимо салат олів'є, тобто замінимо варену ковбасу, ніж пристойним, м'ясом, наприклад, ми отримуємо абсолютно нормальну страву, вважає лікар.

"Враховуючи, що ви не їсте це щодня, можна собі дозволити добре поїсти під час новорічних свят", — резюмував Михайло Петрик.

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