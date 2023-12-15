Бюджетна та якісна рибна консерва

Рибні консерви. Фото: Freepik

Сьогодні в магазинах представлені десятки рибних консерв. Банки залізні і всі дуже схожі між собою, вмісту не видно, а всередині може виявитися що завгодно. Як вибрати хороший продукт і не помилитися?

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Зовнішній вигляд консерви

На вигляд дуже складно визначити, наскільки хороша консерва. Звичайно, ніхто й так не візьме пошкоджену банку. Але, звичайно, в жодному разі не можна брати банку з консервою, яка здута. Також потрібно дивитися на етикетку консерви. Найякісніший продукт буде той, який виготовляється безпосередньо поруч із місцем вилову риби.

Маркування консерви

Зверніть увагу на те, щоб дата виробництва була у вигляді гравіювання на бляшаній банці. Таким чином, можна бути точно впевненими в даті виробництва, тому що етикетку можна просто переклеїти.

Рибні консерви. Фото: Freepik

У якісній рибній консерві, крім солі, додаються лише спеції. Консерви з додаванням олії передбачає додавання олії. До консервів з томатним соусом також може додаватися овочевий гарнір. Варто додати, що консерви з томатним соусом можуть замаскувати неякісну сировину.

Якщо ви помітили щось підозріле у складі, краще відмовитись від такої консерви. Технологія виробництва консервів не передбачає використання консервантів. Якість забезпечується завдяки використанню високих температур.

Збовтайте банку з консервою

Спробуйте збовтати банку із консервою. У ній має бути мінімум соку чи води, оскільки технологія виробництва не передбачає додавання води. Проте трапляються випадки, коли вода додається збільшення маси.

Бутерброди зі шпротами. Фото: Freepik

Якість рибної консерви не залежить від високої вартості.

Як правило, якість продукту не залежить від високої вартості. Слід враховувати, що консерви набагато дешевші можуть бути гіршими за якістю, але вибирати найдорожчі не обов'язково.

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