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Як приготувати котлети у духовці — простий рецепт

16 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні та корисні котлети — відео рецепт
Домашні котлети. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Котлети в духовці — чудова та корисна альтернатива котлетам на сковороді. Рецепт дуже простий та швидкий. Котлети виходять смачними та м'якими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо для фаршу 800 г;
  • цибуля 100-130 г (1 середня цибулина);
  • батон сухий 5 шматочків;
  • молоко 150-200 г;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Залити сухий батон молоком та залишити на 10 хвилин.

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Батон у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник та батон.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити та поперчити фарш.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.

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Запечені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети, викласти на лист і запікати 30-35 хвилин за температури 200-210 градусів.

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Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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