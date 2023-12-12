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Як правильно підготувати організм до корпоративів

12 грудня 2023 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Ці поради допоможуть почуватися добре після свята
Новорічна вечірка. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Незабаром наближається час новорічних корпоративів. Як правило, перед Новим роком таких зустрічей може бути декілька. Тому пропонуємо вам ознайомитися з рекомендаціями, які допоможуть почуватися добре навіть після свята.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Щоб почуватися добре наступного дня після свята, необхідно готуватися заздалегідь. Ми зібрали найдієвіші рекомендації, які допоможуть підготувати свій організм.

Добре виспатися

За день до застілля потрібно добре виспатися. Для цього звичайно потрібно вчасно лягти. Якщо ви не виспитеся, то ваше похмілля буде набагато сильніше і неприємніше.

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Новорічний стіл. Фото: Freepik

Зайнятися фізкультурою на свіжому повітрі

Як це дивно не звучало, але організм потрібно розігріти. Але зайнятися фізичними вправами потрібно на свіжому повітрі, щоб наситити організм киснем.

За 2-4 години випити 50 грам

Коли в організм потрапляє алкоголь, починає вироблятися спеціальний фермент для його переробки. Чим раніше цей фермент почне виділятися, тим краще організм почуватиметься. Але важливо випити зовсім небагато, тобто до 50 грам.

За 20-30 хвилин випити кави

Кава також підготує організм. Але важливо у цей день не перестаратися з кофеїном і в жодному разі не пити каву під час або після застілля.

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Новорічний стіл. Фото: Freepik

За 1-2 години випити активоване вугілля

Це допоможе вашому організму абсорбувати всі токсичні речовини, які виникають через вживання алкогольних напоїв. Особливо це актуально, якщо під час застілля ви ще багато їли.

Підготуватись інтелектуально

Краще заздалегідь подумати про те, який алкоголь ви питимете. Дуже важливо не змішувати різні алкогольні напої, тоді шанс випробувати похмілля зводиться до нуля.

Відмовтеся від газованих напоїв

Якщо ви звикли запивати якийсь алкоголь запивати газованими напоями, від цієї ідеї краще відмовитись. Гази, які містяться в газуванні, негативно позначатимуться на вашому самопочутті. А якщо в газованих напоях ще багато цукру, то сильний похмільний синдром вам просто забезпечений.

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