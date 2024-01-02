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Як пити каву, щоб жити довше

2 січня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Щоденне вживання кави омолоджує організм
Горнятко кави. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Сьогодні ми поговоримо про каву та її властивості. Багато людей, коли хочуть підкреслити те, що не дотримуються принципів здорового харчування, не забувають згадати про те, що вони не п'ють каву. Чи мають вони рацію і чи дійсно відмова від кави призводить до сприятливих наслідків для здоров'я.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Під чашкою кави маємо на увазі близько 230 мл (американо), у якому в середньому міститься 90 міліграм кофеїну. Кофеїн не найголовніша складова у каві. Налічується близько 1000 біологічних речовин, найголовніші з них це хлорогенові кислоти, кофестол, кафіол, хінна кислота, вітамін В2, магній.

Всі ці компоненти відіграють велику роль в антиоксидантних процесах, тобто захисту клітин від негативного впливу реактивних сполук кисню і азоту. Всі ці сполуки також мають протизапальну дію.

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Чорна кава. Фото: Freepik

Кава також може викликати активізацію сиртуїнів, ферментів, які відповідають за регуляцію молодості, грубо говорячи активуються гени молодості. Завдяки такому набору компонентів вважається, що кава може виявляти різні впливи на організм.

Кава запобігає появі різних захворювань

З'ясувалося, що люди, які вживають від 3 до 4 чашок кави на день, мають на 10% нижче шанси померти від усіх причин, таких як серцево-судинні захворювання чи онкологія.

Кава запобігає каменеутворенню

Дослідження говорять про те, що кава також має здатність запобігати утворенню каменів. Кава має дуже сильний жовчогінний ефект і спричиняє скорочення жовчного міхура. Таким чином прискорюється обмін жовчі, що не дає формуватися застою жовчі, а отже, зменшується ймовірність утворення каменів.

Знижує ризик розвитку жирового гепатозу

Було помічено, що люди, які вживають каву, мають менший ризик розвитку жирового гепатозу, а також фіброзу та гепатозу печінки.

Також вживання кави знижує ризик виникнення цукрового діабету другого типу. Це завдяки тому, що у каві високий склад магнію. Магній сприятливо впливає на чутливість організму до інсуліну.

Також вживання кави знижує ризик сечокам'яної хвороби та подагри.

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