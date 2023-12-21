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Як не натрапити на підробку оливкової олії, після того, як в Україні виявили фальсифікат

21 грудня 2023 11:32
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Яніна Томенко
Редактор
Поради, як не натрапити на фальсифікат оливкової олії
Оливкова олія. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. У зв'язку з цим постало питання, як відрізнити фальсифікат від справжньої оливкової олії. 

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як відрізнити оливкову олію від підробки

Перше, на що необхідно звертати увагу, це написи. На пляшці має бути напис "extra virgin". Це означає, що це олія холодного віджиму. Тобто оливки зібрали і без будь-яких добавок механічним способом видобули олію з оливок. Це найкорисніша олія.

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Оливкова олія. Фото: Freepik

Якщо ви побачите напис "pomace olive oil", це буде означати, що перед вами олія з вичавки рафінованих оливок. Така олія вважається другосортною і не містить у собі стільки корисних речовин.

Але якщо на етикетці написано "extra virgin", важливо також подивитися на етикетці інформацію про кислотність. Вона повинна бути менше 0,5%, чим нижче кислотність, тим вище якість оливкової олії. Кислотність у маслі "extra virgin" має перевищувати 1%.

Як вибрати оливкову олію

Перше, на що потрібно звернути увагу, це на колір скла пляшки. Вона має бути лише темного кольору. У пластикових пляшках зовсім не рекомендується купувати оливкову олію.

Як перевірити якість оливкової олії в домашніх умовах

Якісна оливкова олія повинна мати приємний аромат із жовто-зеленим відтінком. Але колір олії може залежати також від сорту оливок. Якщо розтерти масло на руці воно має дуже швидко ввібратися в шкіру. Якщо скуштувати оливкову олію на смак, то після якісного повинне першити в горлі.

Якщо налити оливкову олію в склянку і відправити в холодильник, вона повинна застигнути і стати світлим, також можуть з'явитися пластівці. Якщо масло не застигло, значить до нього додані сторонні інгредієнти.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили завод підробної оливкової олії

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