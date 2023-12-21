Поради, як не натрапити на фальсифікат оливкової олії

Як не натрапити на підробку оливкової олії, після того, як в Україні виявили фальсифікат
Нещодавно у Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. У зв'язку з цим постало питання, як відрізнити фальсифікат від справжньої оливкової олії.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Як відрізнити оливкову олію від підробки
Перше, на що необхідно звертати увагу, це написи. На пляшці має бути напис "extra virgin". Це означає, що це олія холодного віджиму. Тобто оливки зібрали і без будь-яких добавок механічним способом видобули олію з оливок. Це найкорисніша олія.
Якщо ви побачите напис "pomace olive oil", це буде означати, що перед вами олія з вичавки рафінованих оливок. Така олія вважається другосортною і не містить у собі стільки корисних речовин.
Але якщо на етикетці написано "extra virgin", важливо також подивитися на етикетці інформацію про кислотність. Вона повинна бути менше 0,5%, чим нижче кислотність, тим вище якість оливкової олії. Кислотність у маслі "extra virgin" має перевищувати 1%.
Як вибрати оливкову олію
Перше, на що потрібно звернути увагу, це на колір скла пляшки. Вона має бути лише темного кольору. У пластикових пляшках зовсім не рекомендується купувати оливкову олію.
Як перевірити якість оливкової олії в домашніх умовах
Якісна оливкова олія повинна мати приємний аромат із жовто-зеленим відтінком. Але колір олії може залежати також від сорту оливок. Якщо розтерти масло на руці воно має дуже швидко ввібратися в шкіру. Якщо скуштувати оливкову олію на смак, то після якісного повинне першити в горлі.
Якщо налити оливкову олію в склянку і відправити в холодильник, вона повинна застигнути і стати світлим, також можуть з'явитися пластівці. Якщо масло не застигло, значить до нього додані сторонні інгредієнти.
Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили завод підробної оливкової олії.
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