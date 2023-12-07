Бюджетні та корисні продукти

Цибуля в магазині. Фото: Freepik

Багато хто переконаний у тому, що здорове харчування дуже дороге. Але насправді це міфи, які заважають людям починати правильно харчуватись. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про бюджетні продукти, які мають величезну користь для організму. Переконайтеся у цьому самі.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Для того, щоб у вас був збалансований раціон, кожен прийом їжі повинен містити всі три мікроелементи, це звичайно ж білки, жири та вуглеводи.

Білки у бюджетних продуктах

На першому місці звичайно ж курячі яйця. Це чудове джерело білка, яке найлегше засвоюється нашим організмом. Також відмінним варіантом буде кістковий бульйон, для того щоб його зварити, вам знадобляться лише кістки. У такому бульйоні буде велика кількість амінокислот та мінералів.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Також відмінним джерелом білка є субпродукти, вони набагато дешевші, але при цьому не менш смачні та корисні.

Що стосується риби, дорогі сорти можна чудово замінити скумбрієм або оселедцем. Вони також складаються з корисних жирів.

Бюджетні джерела білка:

курячі яйця;

кістковий бульйон;

субпродукти (печінка, нирки, язик, легені, серце);

недорогі види риби (оселедець та скумбрія).

Вуглеводи у бюджетних продуктах

До вуглеводів відносяться злаки, овочі, ягоди, фрукти та зелень. Якщо і фрукти та овочі відносяться до клітковини, то до злаків - гречка, рис, кіноа. Щодо бюджетних овочів, не обов'язково купувати дорогими брокколі. Відмінним джерелом якісної клітковини є білокачанна капуста, синя капуста, буряк, морква, цибуля та часник.

Макарони та крупи. Фото: Freepik

Бюджетні джерела правильних вуглеводів:

гречка;

Мал;

капуста;

буряк;

морква;

цибуля;

часник.

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