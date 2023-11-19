Простий та неймовірно смачний пиріг — відео

Яблучний пиріг без борошна, що тане у роті
Усі шукають цей рецепт яблучного пирога, його особливість в тому, що він готується без борошна. Він виходить дуже смачним та ароматний, просто тане в роті. Переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам понадобится:
- 2 яблука;
- 300 грам вівсяних пластівців;
- 3 яйця;
- вівсяні пластівці 300 г;
- 1 столова ложка розпушувача;
- форма для випікання діаметром 18 см;
- журавлина для прикраси;
- волоські горіхи для прикраси.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити два яблука та нарізати на невеликі кубики.
Яблука потрібно подрібнити до стану пюре.
До яблук додаємо три курячих яйця. Все ретельно перемішати.
Вівсяні пластівці перемолоти до стану борошна та додати до яблук. Все ретельно перемішати.
До тіста додаємо трохи розпушувача. Все ретельно перемішати.
Тісто викладаємо у форму для випікання та рівно його розподіляємо.
Викладаємо зверху клюкву чи горіхи. Випікати при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин.
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