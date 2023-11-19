Простий та неймовірно смачний пиріг — відео

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Усі шукають цей рецепт яблучного пирога, його особливість в тому, що він готується без борошна. Він виходить дуже смачним та ароматний, просто тане в роті. Переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам понадобится:

2 яблука;

300 грам вівсяних пластівців;

3 яйця;

вівсяні пластівці 300 г;

1 столова ложка розпушувача;

форма для випікання діаметром 18 см;

журавлина для прикраси;

волоські горіхи для прикраси.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити два яблука та нарізати на невеликі кубики.

Нарізані яблука. Фото: YouTube @prostirecepti

Яблука потрібно подрібнити до стану пюре.

Яблучне пюре. Фото: YouTube @prostirecepti

До яблук додаємо три курячих яйця. Все ретельно перемішати.

Додавання яєць. Фото: YouTube @prostirecepti

Вівсяні пластівці перемолоти до стану борошна та додати до яблук. Все ретельно перемішати.

Додавання вівсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

До тіста додаємо трохи розпушувача. Все ретельно перемішати.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Тісто викладаємо у форму для випікання та рівно його розподіляємо.

Клюква та горіхи. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо зверху клюкву чи горіхи. Випікати при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин.

Шматок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

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