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Яблучний пиріг без борошна, що тане у роті

19 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий та неймовірно смачний пиріг — відео
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Усі шукають цей рецепт яблучного пирога, його особливість в тому, що він готується без борошна. Він виходить дуже смачним та ароматний, просто тане в роті. Переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 2 яблука;
  • 300 грам вівсяних пластівців;
  • 3 яйця;
  • вівсяні пластівці 300 г;
  • 1 столова ложка розпушувача;
  • форма для випікання діаметром 18 см;
  • журавлина для прикраси;
  • волоські горіхи для прикраси.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити два яблука та нарізати на невеликі кубики. 

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Нарізані яблука. Фото: YouTube @prostirecepti

Яблука потрібно подрібнити до стану пюре. 

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Яблучне пюре. Фото: YouTube @prostirecepti

До яблук додаємо три курячих яйця. Все ретельно перемішати. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @prostirecepti

Вівсяні пластівці перемолоти до стану борошна та додати до яблук. Все ретельно перемішати. 

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Додавання вівсянки. Фото: YouTube @prostirecepti

До тіста додаємо трохи розпушувача. Все ретельно перемішати. 

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Тісто викладаємо у форму для випікання та рівно його розподіляємо. 

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Клюква та горіхи. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо зверху клюкву чи горіхи. Випікати при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

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