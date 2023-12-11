Ці поради допоможуть швидко впоратися з похміллям

Головний біль. Фото: Freepik

Етиловий спирт, що міститься у всіх алкогольних напоях, негативно впливає на організм. Він буквально руйнує клітини головного мозку, при цьому навантаження відчувають усі органи. Коли печінка не справляється з інтоксикацією організму, людина відчуває симптоми похмілля. Але цей матеріал не про шкоду алкоголю, а про те, як допомогти організму впоратися із симптомами похмілля.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Симптоми похмілля залежить від того, як працює наша печінка і від роботи ферменту, який розщеплює етиловий спирт. Тому важливо знати рекомендації, які зменшать неприємні симптоми.

Сходити до туалету

Метаболіти — це речовини, які потім виводяться нашим організмом. Тому найголовніше вранці якнайшвидше сходити в туалет, щоб позбутися цих речовин. Якщо вам не хочеться вранці в туалет, у цьому може допомогти мінеральна вода, яка містить магній. Таким чином ви відновлюватимете баланс електролітів і спровокуєте похід у туалет.

Розсоли від квашених продуктів

Розсіл також здатний допомогти впоратися з неприємними симптомами. Але важливо розуміти, що розсіл має бути не з маринованих огірків чи помідорів, а саме від квашених продуктів.

Квашені огірки та помідори. Фото: Freepik

У такому розсолі міститься безліч електролітів і має лужне середовище. Цей спосіб добре відновлює кислотно-лужний баланс нашому організмі.

Корінь імбиру

Якщо у вас є нудота, з нею допоможе впоратися корінь імбиру. Його можна розсмоктати чи додати у воду чи чай. Такий напій допоможе впоратися із нудотою.

М'ясний бульйон

Бульйон це диво засіб не тільки при похмілля, але і за будь-яких вірусних захворювань.

Курячий бульйон. Фото: Freepik

У ньому містяться амінокислоти, які добре відновлюватимуть фази печінки. Це легка їжа, на перетравлення якої організм не витрачає багато сил.

Чи не жирна риба з великою кількістю зелені

Будь-яка біла риба з великою кількістю зелені допоможе знизити всі неприємні симптоми. Зелень створить правильне середовище у вашому кишечнику і виступить у ролі сорбенту. А нежирна риба також позитивно впливатиме на роботу печінки. Рибу також можна замінити на курячі та перепелині яйця.

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