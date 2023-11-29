Чим корисна куркума

Спеції куркуму. Фото: Freepik

Спеція куркума відома упродовж п'яти тисяч років. Вона використовується у багатьох кухнях світу. З давніх часів відомі корисні властивості куркуміну, що міститься у куркумі.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Чим корисний куркумін

Куркумін здатний зупиняти розвиток бактерій, вірусів та грибків. Він є природним рослинним антибіотиком. Додавання його в їжу як приправа дозволяє боротися з паразитами та бактеріями.

Куркумін також зміцнює мембрани клітин, тобто стінки клітин. Він має протизапальну дію, тому широко використовується в лікуванні суглобів.

Спеції куркуму. Фото: Freepik

Саме виражена протизапальна дія куркуміну допомагає зменшити біль.

Куркума корисна для роботи кишечника

Куркумін активізує здорову кишкову мікрофлору та пригнічує роботу шкідливих патогенних бактерій. Зрештою це покращує травлення та засвоєння поживних речовин.

Куркума корисна для печінки

Також у клінічних дослідженнях було доведено, що куркумін допомагає печінці боротися з токсинами та має м'яку жовчогінну дію.

Куркума омолоджує організм

Куркумін є потужним природним антиоксидантом і бореться із процесами окислення. Процеси старіння це процеси окислення, яким протистоїть куркумін.

Куркумін також корисний при профілактиці простудних захворювань та тромбозів.

Як використовувати куркуму

Якщо використовувати куркуму, як приправу, то куркумін, що міститься в ній, може позитивно впливати в просвіті кишечника. Але щоб він пішов у кров, потрібно знати певні хитрощі.

Куркума та чорний перець. Фото: Freepik

Сам собою куркумін погано розчиняється у воді, є нестабільним з'єднанням і швидко розпадається. Але було з'ясовано, що якщо поєднувати куркумін з піперрином, екстрактом чорного перцю, його ефективність збільшується на дві тисячі відсотків і концентрація куркуміну в крові підвищується приблизно в 30 разів.

Відповідно, якщо ви бажаєте отримати корисні ефекти від куркуміну, необхідно використовувати добавки, які містять екстракт чорного перцю.

Раніше ми писали, що буде з організмом, якщо щодня з'їдати дрібку кориці . За назвою "кориця" можуть продавати зовсім іншу спецію, яка дуже схожа своїм ароматом на корицю. Ось тільки ця спеція, яка називається касія, для організму не така корисна, а іноді навіть шкідлива.