Як легко заснути

Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik

Є продукти, які здатні покращити якість сну і навіть допомогти у боротьбі з безсонням. Обов'язково ознайомтеся із цим списком, перш ніж вдаватися до медикаментів.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Насправді покращити якість сну нескладно, для цього потрібно дотримуватися простих правил і уважно стежити за своїм раціоном у вечірній час. Які продукти стимулюють вироблення мелатоніну, що сприяє якісному сну?

Продукти стимулюють вироблення мелатоніну

Численні дослідження доводять, що якщо ми харчуємося правильно, то краще висипаємося і почуваємося добре. Ті люди, які їдять жирну чи солодку їжу на ніч, прокидаються розбитими.

Банани

Ви знали, що банани називають природним снодійним? Все тому, що вони містять калій та магній, які природно розслаблюють м'язи.

Банани на столі. Фото: Freepik

Крім того, банани багаті на триптофан, який стимулює вироблення серотоніну і мелатоніну. Завдяки цьому організм добре розслабляється. Банан слід з'їдати за годину до сну.

Ромашковий чай

Ромашка також є природним снодійним. Крім того, вона здатна усувати причини недосипання.

Ромашковий чай. Фото: Freepik

Але важливо врахувати те, що ромашковий чай не можна приймати при діареї або зниженому артеріальному тиску.

Ківі

Дослідження дозволили встановити, що ківі допомагає покращити якість сну, якщо вживати його саме у вечірній час.

Ківі на столі. Фото: Freepik

Вчені пояснюють цей ефект тим, що до складу ківі входять речовини, які сприяють виробленню серотоніну. Цей гормон допомагає мозку краще регулювати цикл сну.

Мигдаль

Мигдаль багатий на білок і містить велику кількість вітамінів групи В, а також містить солідну дозу магнію, який сприяє якісному сну та м'язовій розслабленості.

Мигдаль у тарілку. Фото: Freepik

Крім того, мигдаль знижує рівень кортизолу, який є гормоном стресу.

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