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Дізнайтеся чим корисна морква по-корейськи — кому не можна її їсти

22 грудня 2023 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Морквина по-корейськи корисніша за звичайну моркву
Морква по-корейськи. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Багато людей люблять моркву по-корейськи за її смак. Але ви здогадувалися, що вона не тільки смачна, але ще й корисна. Вся справа в тому, що такий салат готується з олією та спеціями, які розкривають її корисні властивості.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Морква по-корейськи походить від корейської страви кімчі, для приготування якої була потрібна капуста по пекінськи, якої тоді ще не було у продажу. Тоді було запропоновано використати моркву.

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Морква по-корейськи. Фото: Freepik

У моркви по-корейськи не тільки приголомшливий смак, вона містить безліч корисних речовин. Оскільки не піддається термічній обробці, зберігаються всі вітаміни.

Користь моркви по-корейськи

Ця страва зберігає всі корисні властивості. Зберігається безліч вітамінів та мінеральних речовин, але це не єдина її позитивна якість. Морква по-корейськи нормалізує роботу кишечника, прискорює метаболізм та підвищує апетит. Ідеально підійде для тих, хто страждає на закрепи.

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Морква по-корейськи. Фото: Freepik

Також морква по-корейськи дуже корисна для зору. Морква містить каротин, який покращує зір. Показано для вживання працівникам офісів, які багато часу проводять за комп'ютером.

Також морква попереджає виникнення захворювань серцево-судинної системи. Допомагає уникнути сезонної застуди. Також морква корисна для зубів та благотворно впливає на колір шкіри.

Відмінний помічник при схудненні

Для тих, хто дотримується здорового харчування чи бажає знизити свою вагу, морква по-корейськи незамінна. Її калорійність дуже низька, причому дуже високий рівень клітковини. Крім цього страва володіє сечогінними та жовчогінними діями. Хороший антисептик, який допомагає у боротьбі з різними вірусами. Також морква здатна налагодити обмін речовин.

Кому не можна їсти моркву по-корейськи

Незважаючи на те, що морква по-корейськи дуже корисна, все ж таки є деякі протипоказання перед її вживанням. Вся справа в тому, що вона часто готується досить гострою. Таким чином, морква по-корейськи протипоказана вагітним жінкам і під час лактації. Також не слід їсти цю страву при гастриті, оскільки вона дратуватиме слизову оболонку шлунка.

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