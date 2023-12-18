Чим відрізняються коричневі яйця від білих

Курячі яйця. Фото: Freepik

Навколо теми курячих яєць є безліч міфів. Оскільки їх представлена у продажу велика кількість, часто виникає питання, які яйця варто купувати.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Яйця продаються у величезній кількості практично у кожному супермаркеті. І це не дивно, оскільки більша кількість людей віддають перевагу курячим яйцям у своєму раціоні. Але не всі яйця однаково корисні, звичайно домашні яйця будуть набагато кориснішими. Це пов'язано з тим, що харчова цінність курячого яйця залежить від цього, чим харчується курка.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Скільки можна їсти курячих яєць

Якщо говорити про фабричні яйця, то їх можна їсти не більше двох штук на день. А якщо це домашні або фермерські яйця, то таких можна їсти набагато більше.

Яйця не підвищують рівень холестерину

Одним із міфів про курячі яйця є те, що вони підвищують холестерин. Але курячі яйця не мають жодного відношення до підвищення холестерину.

Які яйця корисніші, коричневі чи білі

Насправді різниці між такими яйцями немає жодної. Натуральний колір яєць може змінюватись від білого до бежевого, від світло-коричневого до темно-коричневого кольорів.

Чим яскравіший жовток, тим корисніше яйце

Звідки ж пішов міф про те, що чим яскравіший жовток, тим воно корисніше? Насправді це лише частково міф. Якщо ми візьмемо курку, яка пасеться на природі і їсть траву, і ту, що росте у фабричних умовах, колір жовтка у домашньої курки буде яскравішим.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Але виробники можуть додавати в корм курок спеціальні барвники, завдяки яким жовток потім буде яскравішим. Тому звертати на це увагу не варто.

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