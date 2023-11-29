Чи допомагає вівсяна каша позбавитися зайвої ваги

Вівсянка та фрукти. Фото: Freepik

Засновниця Школи Здоров'я Катерина Толстікова розповіла, чи насправді вівсянка у раціоні сприяє схудненню, чим ця каша корисна для нашого організму та які вітаміни та мікроелементи вона містить. Також ви дізнаєтесь, як правильно обрати крупу та що не треба купувати

Про це опублікували на YouTube каналі Школа Здоров’я доктора Толстікової.

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Продуктів для схуднення або набору ваги не існує. Проте більшість експертів вважає, що за рахунок вівсяної каші можна схуднути. Якщо ви полюбляєте вівсяну кашу та дійсно хочете додавати її в свій раціон, потрібно знати про плюси та мінуси цього продукту.

Вівсяні пластівці. Фото: Freepik

В першу чергу вівсяна каша, якщо вона містить оболонку та грубу клітковину, вона покращує перистальтику кишківника. Вона допомагає нормалізувати моторику кишкового-шлункового тракту.

У вівсяній крупі велика кількість бета глюкану, який позитивно впливає на імунну систему. До того ж це гарне джерело складних вуглеводів.

Які вітаміни містяться у вівсянці:

В1;

В2;

В3;

В6.

Яку вівсяну крупу не слід обирати

Не варто обирати пластівці, особливо швидкого приготування. Така крупа не буде корисною для вашого організму. Така крупа не поживна та не має корисних елементів. До того ж каша в пакетиках містить сухе молоко та цукор, тому ви отримуєте додаткові не корисні калорії.

Вівсянка з горіхами та фруктами. Фото: Freepik

Як зрозуміти, що вівсянка корисна

Якщо ви заливаєте водою вівсянку на п'ять хвилин та побачите, що її неможливо жувати, це означає, що така каша вам підходить, оскільки її потрібно варити.

Вівсяні пластівці. Фото: Freepik

Як їсти вівсяну кашу, щоб схуднути

Вівсяну кашу краще їсти без цукру та солодких додатків. Краще додати горіхи чи щось солоне. Якщо ви будете додавати до каші йогурти та згущене молоко, то вам не вдасться схуднути.

Раніше ми писали, що буде з організмом, якщо щодня з'їдати дрібку кориці. За назвою "кориця" можуть продавати зовсім іншу спецію, яка дуже схожа своїм ароматом на корицю. Ось тільки ця спеція, яка називається касія, для організму не така корисна, а іноді навіть шкідлива.