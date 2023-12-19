Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Дивовижні властивості морської капусти, про які потрібно знати взимку arrow

Дивовижні властивості морської капусти, про які потрібно знати взимку

19 грудня 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
У морській капусті міститься багато йоду
Морська капуста. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Морська капуста є справді спірним продуктом. Є безліч інформації про те, що морська капуста не тільки корисна, а й шкідлива. Давайте разом розбиратися про цей продукт.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Морську капусту також називають ламінарією, вона відноситься до класу бурих водоростей. Зростають ламінарії колоніями на різній глибині. Корисні властивості морської капусти описані ще з давніх часів.

Скільки йоду у ламінарії

Ламінарія є одним із головних джерел йоду, оскільки ця речовина найкраще засвоюється з органічних продуктів. Саме морська капуста є його незамінним постачальником.

null
Морська капуста. Фото: Freepik

Водорості мають чудову властивість витягувати з води і накопичувати корисні речовини. Крім йоду в ламінарії міститься понад 11 вітамінів та 8 мікроелементів, амінокислоти та альгінати.

Чому вживання морської капусти корисне у зимовий період

Концентрація цих речовин у водоростях набагато вища, ніж у інших продуктах. Найнеобхіднішого в зимовий час вітаміну С у морській капусті не менше, ніж у тих же апельсинах чи лимонах. А за вмістом заліза вона перевищує сухопутні продукти.

null
Морська капуста. Фото: Freepik

Щоб отримати добову дозу йоду, достатньо всього 40 грамів морської капусти. Регулярне вживання ламінарії зменшує ймовірність виникнення тромбів. Вона також є чудовим профілактичним засобом від атеросклерозу.

На основі ламінарії виробляються харчові добавки, що підвищують імунітет. Завдяки своїй властивості загоювати рани та опіки морська капуста входить до складу лікувальних мазей та бальзамів. Засоби на основі ламінарії відмінно зволожують шкіру і запобігають передчасному її старінню.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, скільки мандарин потрібно покласти на новорічний стіл на рік Дракона 2024 року, щоб залучити гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі