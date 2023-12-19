У морській капусті міститься багато йоду

Морська капуста. Фото: Freepik

Морська капуста є справді спірним продуктом. Є безліч інформації про те, що морська капуста не тільки корисна, а й шкідлива. Давайте разом розбиратися про цей продукт.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Морську капусту також називають ламінарією, вона відноситься до класу бурих водоростей. Зростають ламінарії колоніями на різній глибині. Корисні властивості морської капусти описані ще з давніх часів.

Скільки йоду у ламінарії

Ламінарія є одним із головних джерел йоду, оскільки ця речовина найкраще засвоюється з органічних продуктів. Саме морська капуста є його незамінним постачальником.

Морська капуста. Фото: Freepik

Водорості мають чудову властивість витягувати з води і накопичувати корисні речовини. Крім йоду в ламінарії міститься понад 11 вітамінів та 8 мікроелементів, амінокислоти та альгінати.

Чому вживання морської капусти корисне у зимовий період

Концентрація цих речовин у водоростях набагато вища, ніж у інших продуктах. Найнеобхіднішого в зимовий час вітаміну С у морській капусті не менше, ніж у тих же апельсинах чи лимонах. А за вмістом заліза вона перевищує сухопутні продукти.

Морська капуста. Фото: Freepik

Щоб отримати добову дозу йоду, достатньо всього 40 грамів морської капусти. Регулярне вживання ламінарії зменшує ймовірність виникнення тромбів. Вона також є чудовим профілактичним засобом від атеросклерозу.

На основі ламінарії виробляються харчові добавки, що підвищують імунітет. Завдяки своїй властивості загоювати рани та опіки морська капуста входить до складу лікувальних мазей та бальзамів. Засоби на основі ламінарії відмінно зволожують шкіру і запобігають передчасному її старінню.

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