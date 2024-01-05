Чи весь мед корисний для організму

Мед у миску. Фото: Freepik

Мед завжди вважався дуже цінним продуктом через корисні властивості та смакові якості. Чи замислювалися ви, що буде з організмом, якщо їсти мед щодня.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Особливістю меду є те, що він дуже добре засвоюється нашим організмом. Засвоюваність меду становить 100%.

Чим корисний мед:

вітамін С;

вітамін Е;

вітаміни групи В;

фермент каталаза;

фермент діастазу;

фермент фосфатазу;

алюміній;

цинк;

нікель;

літій;

олово;

фолієва кислота;

пантотенова кислота.

Види меду

Існує велика кількість видів меду. Вся справа в тому, що бджоли запилюють різні рослини, виготовляють з їх нектару різний мед. Відомі такі сорти як гречаний мед, мед з акації, вересовий, каштановий, липовий, соняшниковий та багато інших.

Гречаний мед

Одним з найкорисніших вважається гречаний, тому що вміст амінокислот і мікроелементів він перевищує інші сорти приблизно вдвічі. Його часто використовують при застуді, захворюваннях шкіри, авітамінозі, анемії, гіпертонії та при порушенні білкового обміну.

Мед з акації

Мед з акації використовують для лікування безсоння та різних неврологічних захворювань.

Мед та стільники. Фото: Freepik

Липовий мед

Липовий мед один із найсвітліших і запашних сортів. Головна його перевага в тому, що він допомагає при астмі, бронхіті та ангіні.

Корисні властивості меду

Бджолиний мед вважається другом шлунка. Він підвищує апетит позитивно впливає на систему травлення. Також мед добре впливає на нашу мікрофлору, допомагає її відновлювати та призводить до здорового балансу.

Також мед добре нормалізує сон. Мед допомагає роботі серця, його також рекомендують при нервових розладах та анемії. А за застуди він підвищує опірність до інфекцій.

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