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Дивовижні властивості кісткового бульйону про які має знати кожен

20 грудня 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Справжній суперфуд — кістковий бульйон
Кістковий бульйон. Фото: klopotenko.com
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Кістковий бульйон — унікальний продукт, який необхідний кожній людині. Найцікавіше, що цей продукт можна приготувати в домашніх умовах, причому дуже бюджетно. Але такий бульйон дуже важливо правильно приготувати, тому що просто зварити кістки замало.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Усі знають, що існують м'ясний бульйон, але його часто плутають із кістковим. Це два різні продукти, оскільки м'ясний бульйон кладуться різні види м'яса, а от у кістковий тільки кістки. Він буде корисний для тих, хто бажає схуднути або для тих, хто має проблеми з опроно-руховим апаратом. Він також буде корисним для здоров'я серцево-судинної системи, а також для шкіри.

М'ясо містить велику кількість амінокислоти метіоніну при надлишку якого можуть формуватися запалення.

Що таке кістковий бульйон

Кістковий бульйон це по суті відвар з кісток та суглобів, сполучної тканини, кісткового мозку та зв'язок. При тривалому готуванні кісткового бульйону всі білкові компоненти бульйону розпадаються більш дрібні окремі амінокислоти, у такому відео організму набагато легше сприйняти ці амінокислоти, перетравити і вбудувати ті тканини, яким це потрібно.

Унікальні складові кісткового бульйону

У складі кісткового бульйону дуже багато колагену. Колаген та гліцин – це найкорисніші інгредієнти, які містяться в ньому. Кістковий бульйон також неймовірно багатий на глютамін, це речовина, яка зміцнює кишковий бар'єр і корисний при будь-яких захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Гліцин

Це важлива амінокислота, що регулює сон. Це супер помічник для регулювання сну та підвищення рівня нейромедіаторів. Гліцин за півгодини до сну стимулює наші нейромедіатори, завдяки яким ми легко засинаємо і прокидаємося зі свіжою головою.

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Кістковий бульйон. Фото: klopotenko.com

Результати дослідження гліцину свідчать, що його щодня від 3 до 5 грамів знижують рівень тривожності. Також завдяки йому людина відчуває її набагато бадьоріше.

Універсальний знеболюючий засіб

Кістковий бульйон є універсальним знеболюючим засобом. Якщо у вас часті мігрені, то вживання бульйону на щоденній основі здатне знизити мігрені та знизити інтенсивність болю.

Допомагає збільшити м'язову масу

Кістковий бульйон також здатний збільшувати м'язову масу та знижувати рівень жирових відкладень. Він добре насичує, що знижує почуття голоду.

Як зварити кістковий бульйон

Для варіння кісткового бульйону краще взяти каструлю на 6-7 літрів. Кладемо в неї кістки, підійдуть яловичі кістки, свинячі копита, вуха та хвости. Також підійдуть курячі лапи. Залийте кістки 4-5 л води. Додаємо 2 столові ложки яблучного оцту і залишаємо в такому вигляді на пару годин. Потім ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.

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Кістковий бульйон. Фото: klopotenko.com

Зменшіть вогонь до мінімального і томіть протягом 15-18 годин. Посолити бульйон потрібно за 2 години до готовності. Також можна додати спеції та коріння для аромату.

Також, щоб зменшити час приготування, кістки перед варінням можна запекти в духовці протягом однієї години. У такому разі його потрібно буде варити протягом 10 годин на повільному вогні. Так довго варити необхідно для того, щоб із кісток вийшла максимальна кількість корисних речовин.

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