Поради, які врятують вас після застілля

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Святкові застілля це ціле випробування для шлунка та всієї травної системи. Як зробити так, щоб перенести всі свята без шкоди для здоров'я.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Щоб не перевантажувати систему травлення, харчування має бути помірним. Це означає, що краще їсти часто, але трохи. Якщо ви перед святом не їсте цілий день, то висока ймовірність, що ви все ж таки переїдатимете. Тому важливо в день застілля харчуватися правильно протягом усього дня.

Не зловживати ферментними препаратами

Великий обсяг з'їденої їжі не допоможе переварити навіть пігулка. Багато хто вважає за краще добре поїсти з надією, що вип'ють таблетку і стане легше. Але лікарі зазначають, що коли шлунок уже повний, ферменти, що містяться у спеціальних засобах, все одно не спрацюють. У такому разі такі препарати краще пити або заздалегідь, або в середині застілля.

Не виставляйте відразу всі салати

Зазвичай усі господині намагаються поставити максимальну кількість салатів та закусок. Як правило, більшість таких страв заправляються жирними соусами або майонезом, які стоять на святковому столі не одну годину.

Салат із майонезом. Фото: Freepik

Заправлений салат не можна зберігати за кімнатної температури більше 2-3 годин. Краще частину страв зберігати в холодильнику та діставати за потребою.

Про вживання алкогольних напоїв

В ідеалі вживання алкогольних напоїв звести до мінімуму. Дуже важливо не змішувати різні напої, а вибрати один і пити його протягом усього застілля.

М'ясна страва. Фото: Freepik

При змішуванні алкоголю організму дуже складно пристосуватися до переробки різних видів спиртного, що, звичайно ж, позначиться на самопочутті.

Алкоголь та жирна їжа

Поєднання алкоголю та жирної їжі може призвести до загострення панкреатиту. Коли ми з'їдаємо щось жирне, в роботу включається підшлункова залоза, яка починає активно виробляти ферменти, які повинні поступати в просвіт кишечника.

Святкові закуски. Фото: Freepik

І коли при цьому в організм потрапляє алкоголь, особливо міцний, відбувається спазм сфінктера, і ферменти, які повинні виходити в кишечник, залишаються в самій залозі.

Вони переповнюють залозу, що призводить до досить швидкого загострення гострого панкреатиту. Гострий панкреатит проявляється різким болем під ребрами та хворобливими відчуттями у всій черевній порожнині.

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