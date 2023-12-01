Що пити, щоб продовжити молодість

Чудо-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два прості інгредієнти
Усі люди хочуть довше залишитися молодими, а отже пошук секретів довголіття не припиняється. Пропонуємо вам ознайомитися з одним із секретів, якими користувалися древні ченці та жили завдяки цьому понад 100 років.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Золоте молоко — так називається напій з молока і куркуми. Свою назву цей напій отримав через гарний колір та чудові оздоровчі властивості.
Секрет приготування
Для того, щоб отримати золоте молоко, необхідно спочатку зробити пасту з куркуми. її треба буде додавати у молоко. Варто приготувати на кілька днів концентру і зберігати його в холодильнику.
Рецепт пасти з куркуми
Необхідно взяти дві столові ложки куркуми та розмішати у склянці води кімнатної температури. Потрібно ретельно перемішати і перелити в каструлю, поставити на повільний вогонь і варити протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.
Перекласти в скляну банку, остудити та закрити кришкою і поставити в холодильник. А щоб куркумін, який міститься у спеції, засвоювався краще, слід додати в пасту чайну ложку чорного меленого перцю та три столові ложки оливкової олії.
У чорному перці міститься піперин, який підвищує засвоюваність куркуміну.
Далі 200 мл молока потрібно нагріти, до закипання покласти чайну ложку пасти з куркуми. Пити такий напій потрібно один раз на день, або натщесерце, або через дві години після їжі. Курсовий прийом складає один місяць.
Чим корисне молоко з куркумою
Такий напій буквально продовжує молодість. Він підвищує активність у старості і чудово бореться із запальними процесами.
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