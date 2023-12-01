Що пити, щоб продовжити молодість

Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik

Усі люди хочуть довше залишитися молодими, а отже пошук секретів довголіття не припиняється. Пропонуємо вам ознайомитися з одним із секретів, якими користувалися древні ченці та жили завдяки цьому понад 100 років.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Золоте молоко — так називається напій з молока і куркуми. Свою назву цей напій отримав через гарний колір та чудові оздоровчі властивості.

Секрет приготування

Для того, щоб отримати золоте молоко, необхідно спочатку зробити пасту з куркуми. її треба буде додавати у молоко. Варто приготувати на кілька днів концентру і зберігати його в холодильнику.

Молоко та куркума. Фото: Freepik

Рецепт пасти з куркуми

Необхідно взяти дві столові ложки куркуми та розмішати у склянці води кімнатної температури. Потрібно ретельно перемішати і перелити в каструлю, поставити на повільний вогонь і варити протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.

Перекласти в скляну банку, остудити та закрити кришкою і поставити в холодильник. А щоб куркумін, який міститься у спеції, засвоювався краще, слід додати в пасту чайну ложку чорного меленого перцю та три столові ложки оливкової олії.

Молоко та куркума. Фото: Freepik

У чорному перці міститься піперин, який підвищує засвоюваність куркуміну.

Далі 200 мл молока потрібно нагріти, до закипання покласти чайну ложку пасти з куркуми. Пити такий напій потрібно один раз на день, або натщесерце, або через дві години після їжі. Курсовий прийом складає один місяць.

Чим корисне молоко з куркумою

Такий напій буквально продовжує молодість. Він підвищує активність у старості і чудово бореться із запальними процесами.

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