Яблучний оцет корисний при схудненні

Чому потрібно вживати тільки яблучний оцет — як вибрати і чим корисний
Яблучний оцет — це диво-засіб, який дозволить мати гарну шкіру, покращити травлення, підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів і навіть позбавити запаху поту. Але яблучний укус і звичайний оцет, це не те саме.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Що таке нефільтрований яблучний оцет
Яблучний оцет не слід плутати з оцтовою кислотою, оскільки звичайний оцет дуже шкідливий для шлунка. А ось нефільтрований яблучний оцет має зовсім інші властивості.
Нефільтрований яблучний оцет містить близько 69 органічних сполук. Ці сполуки впливають на роботу нашої травної системи, нормалізує кислотну і допомагає навіть при печії або відрижці.
Яблучний оцет це м'який засіб для підвищення кислотності в шлунку, коли це необхідно.
Нефільтрований яблучний оцет містить вітаміни групи В. Крім цього, сам яблучний оцет стимулює роботу лімфатичної системи, що допомагає позбутися неприємного запаху поту.
Нефільтрований яблучний оцет містить кислоти:
- молочну;
- оцтову;
- щавлеву;
- лимонну.
Ці кислоти покращують травлення за рахунок того, що вони створюють у кишечнику сприятливе середовище для зростання нашої корисної мікрофлори. Експерти вважають, що продукти бродіння не можна вживати, коли є надлишковий грибковий ріст.
Але що стосується яблучного оцту, є низка досліджень, які говорять про те, що він дуже добре бореться зі стафілококами, стрептококами та грибами роду кандида. Це одні з найпоширеніших грибів та мікроорганізмів, які провокують різні захворювання сечостатевої системи.
Нефільтрований яблучний оцет допомагає при схудненні
Нефільтрований яблучний оцет стабілізує рівень цукру в крові, що дозволяє знижувати рівень апетиту і контролювати кількість їжі, що надходить.
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