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Чому потрібно вживати тільки яблучний оцет — як вибрати і чим корисний

4 грудня 2023 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Яблучний оцет корисний при схудненні
Яблучний оцет. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Яблучний оцет — це диво-засіб, який дозволить мати гарну шкіру, покращити травлення, підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів і навіть позбавити запаху поту. Але яблучний укус і звичайний оцет, це не те саме.

Про це розповіли Новини.LIVE. 

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Що таке нефільтрований яблучний оцет

Яблучний оцет не слід плутати з оцтовою кислотою, оскільки звичайний оцет дуже шкідливий для шлунка. А ось нефільтрований яблучний оцет має зовсім інші властивості.

Нефільтрований яблучний оцет містить близько 69 органічних сполук. Ці сполуки впливають на роботу нашої травної системи, нормалізує кислотну і допомагає навіть при печії або відрижці.

Яблучний оцет це м'який засіб для підвищення кислотності в шлунку, коли це необхідно.

Нефільтрований яблучний оцет містить вітаміни групи В. Крім цього, сам яблучний оцет стимулює роботу лімфатичної системи, що допомагає позбутися неприємного запаху поту.

Нефільтрований яблучний оцет містить кислоти:

  • молочну;
  • оцтову;
  • щавлеву;
  • лимонну.

Ці кислоти покращують травлення за рахунок того, що вони створюють у кишечнику сприятливе середовище для зростання нашої корисної мікрофлори. Експерти вважають, що продукти бродіння не можна вживати, коли є надлишковий грибковий ріст.

Але що стосується яблучного оцту, є низка досліджень, які говорять про те, що він дуже добре бореться зі стафілококами, стрептококами та грибами роду кандида. Це одні з найпоширеніших грибів та мікроорганізмів, які провокують різні захворювання сечостатевої системи.

Нефільтрований яблучний оцет допомагає при схудненні

Нефільтрований яблучний оцет стабілізує рівень цукру в крові, що дозволяє знижувати рівень апетиту і контролювати кількість їжі, що надходить.

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