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Чому олія чорного кмину має бути в кожному будинку

21 грудня 2023 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Рекордсмен за корисними властивостями - олія чорного кмину
Масло чорного кмину. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Чорний кмин вже багато років використовується як цінна приправа. Його цілющі властивості широко відомі з давніх-давен. Лікарі радять тримати олію чорного кмину в кожному будинку. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, чому ця олія має таку цінність для здоров'я.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Пророк Мухаммед радив тримати це масло при собі на всі випадки життя. В даний час загострилася увага до цього препарату. Кількість наукових публікацій зросла, оскільки вчених почало залучати вивчення корисних властивостей чорного кмину, про які раніше люди не знали.

Близько 30% чорного кмину становить олію. У ньому знаходиться близько 40 різних діючих речовин, з яких найзнаменитіший — тимохінон. Інші це фітостероли, вітаміни та інші компоненти.

Чим корисна олія чорного кмину

Перша властивість олії чорного кмину - це антиоксидантна активність і боротьба з седативним стресом. У процесі нашої життєдіяльності у наших мітохондріях постійно накопичуються продукти метаболізму, це реактивні сполуки азоту та кисню. Чим довше людина живе, тим більше вона піддається дії вільних радикалів.

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Масло чорного кмину. Фото: Freepik

З віком людина починає страждати від того, що її антиоксидантна система перестає виконувати свої функції. Внаслідок чого у людини руйнуються мембрани та внутрішньоклітинні компоненти та ДНК. Це все призводить до передчасного старіння всього організму та порушення роботи імунної системи.

Антибіотична дія олії чорного кмину

Численні дослідження показують, що олія чорного кмину сприяє зниженню глікованого гемоглобіну та зменшує процеси запалення. А у людей із цукровим діабетом другого типу падає рівень глікованого гемоглобіну і вони стають чутливими до інсуліну.

Протизапальна дія

Протизапальна дія характерна тим, що застосування олії чорного кмину зменшує прояви бронхіальної астми та остеоартриту. Олія чорного кмину зупиняє процес хронічного запалення.

Скільки приймати олії чорного кмину

Згідно з дослідженнями, олію чорного кмину необхідно приймати від 1 до 3 грамів на день, одноразово або двічі на день. У середньому можна приймати 3 г один раз на день після їди. Якщо приймати олію чорного кмину в чистому вигляді, то 3 грами дорівнюватимуть одній чайній ложці.

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