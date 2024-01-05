Лавровий лист необхідно діставати із блюда

Ларовий лист. Фото: Freepik

Завжди вважалося, що якщо в тарілці попався лавровий лист, то незабаром прийде лист. Але мало хто знає, що за правилами приготування лавровий лист обов'язково потрібно діставати з готової страви.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Як використовувати лавровий лист

Лавровий лист достатньо додати до страв за п'ять хвилин до готовності, а потім вийняти. За цей час він встигне віддати свій аромат, але не додати гіркоти. Якщо ж листя залишити у страві, тоді він віддасть дуже багато гіркоти та зіпсує смак.

Лавровий лист. Фото: Freepik

Правила використання спецій

Практично у всіх прянощів є свої правила використання. Щоб зберегти смак та користь спецій необхідно класти їх у натуральному вигляді. Чим більші спеції, тим раніше їх потрібно додавати в блюдо. яке готується.

Подрібнені приправи додайте наприкінці приготування. На початку приготування додайте запашний перець, кардамон та корицю. На половині етапу приготування додайте чорний перець, кмин, фенхель, зелений кардамон.

Термін зберігання цілих не подрібнених спецій один-два роки. Понад два роки витримує лише кориця, гвоздика та мускатний горіх. Якщо приправа або прянощі були перемелені, то термін зберігання скорочується до шести місяців. Якщо спеції втратили колір, тоді їх потрібно позбутися, користі від них ніякої не буде.

Запах спецій також є показником якості. Насичений і приємний аромат, що виходить з відкритого контейнера, знак того, що приправа свіжа. Особливо корисно використовувати спеції взимку, коли не вистачає сонця, мало вітамінів та макроелементів. Приправи також відмінно замінюють сіль при дієті без солі.

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