Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Чому лавровий лист не можна залишати у готовій страві arrow

Чому лавровий лист не можна залишати у готовій страві

5 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Лавровий лист необхідно діставати із блюда
Ларовий лист. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Завжди вважалося, що якщо в тарілці попався лавровий лист, то незабаром прийде лист. Але мало хто знає, що за правилами приготування лавровий лист обов'язково потрібно діставати з готової страви.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Як використовувати лавровий лист

Лавровий лист достатньо додати до страв за п'ять хвилин до готовності, а потім вийняти. За цей час він встигне віддати свій аромат, але не додати гіркоти. Якщо ж листя залишити у страві, тоді він віддасть дуже багато гіркоти та зіпсує смак.

null
Лавровий лист. Фото: Freepik

Правила використання спецій

Практично у всіх прянощів є свої правила використання. Щоб зберегти смак та користь спецій необхідно класти їх у натуральному вигляді. Чим більші спеції, тим раніше їх потрібно додавати в блюдо. яке готується.

Подрібнені приправи додайте наприкінці приготування. На початку приготування додайте запашний перець, кардамон та корицю. На половині етапу приготування додайте чорний перець, кмин, фенхель, зелений кардамон.

Термін зберігання цілих не подрібнених спецій один-два роки. Понад два роки витримує лише кориця, гвоздика та мускатний горіх. Якщо приправа або прянощі були перемелені, то термін зберігання скорочується до шести місяців. Якщо спеції втратили колір, тоді їх потрібно позбутися, користі від них ніякої не буде.

Запах спецій також є показником якості. Насичений і приємний аромат, що виходить з відкритого контейнера, знак того, що приправа свіжа. Особливо корисно використовувати спеції взимку, коли не вистачає сонця, мало вітамінів та макроелементів. Приправи також відмінно замінюють сіль при дієті без солі.

Раніше ми писали про сушений часник — користь та шкоду для організму.

Також ми писали про прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі