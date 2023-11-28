Що можна їсти у Новий рік Дракона 2024

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Новий 2024 буде під заступництвом Зеленого Дракона. Ми вже писали про те, що приготувати до святкового столу, щоб залучити багатство та благополуччя у новому році. Але радимо також ознайомитись із інформацією про продукти, яких не повинно бути на новорічному столі.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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М'ясо кролика

М'ясо кролика категорично не можна подавати на святковий стіл 2024 року. Кролик вважається протилежним знаком Дракону, і символ року точно не схвалить такого сусідства.

Ріпчаста або зелена цибуля

Цибуля символізує розрив відносин, тому в жодному разі не треба готувати цибульні нарізки, салати або цибульний суп. Спеціально виділяти цибулю на столі не можна. Також на стіл краще не класти зелену цибулю пір'ям, її можна додати зовсім небагато в салат чи інші страви.

Ріпчаста цибуля. Фото: Freepik

Гриби

Також на новорічний стіл не рекомендується подавати гриби у жодному вигляді. Гриби це символ розчарувань та турбот. Зовсім трохи можна додати в якийсь салат, але все ж таки краще відмовитися від цієї витівки.

Гриби у тарілці. Фото: Freepik

Білий перець

Є така спеція, як білий перець. Його категорично не можна використати, оскільки він символізує сварки.

Курка

Курка є символом бідності, тому не рекомендується подавати її на новорічний стіл. Краще замінити на індичку чи качку.

Запечена курка. Фото: Freepik

Ківі

Ківі це єдиний виняток із усіх фруктів у новорічному меню, тому що у Дракона з ним не склалися стосунки.

Страви, що символізують бідність

На новорічний стіл не можна ставити страви, що символізують бідність. Наприклад, піца або локшина швидкого приготування. Краще відмовитися від подібних страв та продуктів. Також не рекомендується використовувати напівфабрикати або страви триденної давності.

Копчені ковбаси та консервована риба

Краще відмовитися від салатів із копченою ковбасою чи консервованою рибою. Дракон любить лише свіжі продукти.

Страви "фламбе"

Категорично використовувати страви, які перед подачею потрібно підпалювати. Дракон такого не зазнає.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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