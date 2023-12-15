Є в холодці колаген

Холодець на тарілку. Фото: Freepik

Холодець готують з м'яса та кісток. Він є дуже корисним, оскільки в ньому містяться речовини, які зміцнюють кістки та покращують стан шкіри. Його прийнято готувати взимку, оскільки він чудово зігріває, незважаючи на те, що подається у холодному вигляді.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Цілющі властивості холодця

В основному холодець складається з великої кількості м'яса. Корисний тим, що він поживний, ситний і надає сили організму. Але головний його плюс у тому, що завдяки своєму складу, він має властивості благотворно впливати на багато органів.

Холодець із м'яса. Фото: Freepik

Найкорисніший компонент холодця це колаген, який є будівельним матеріалом для клітин та сполучних тканин нашого організму. Цей білок уповільнює процеси старіння та зміцнює кістки. Також колаген виводить токсини з організму, впливає на еластичність тканин та пружність шкіри.

Корисні компоненти холодця:

колаген;

желатин;

лізин;

гліцин;

вітаміни групи В;

ританол;

фосфор;

фтор;

калій;

сірка;

мідь.

Желатин у холодці благотворно впливає на суглоби, а лізин впливає на засвоєння кальцію та бореться з вірусами.

Холодець на тарілку. Фото: Freepik

Також у холодці міститься гліцин, який покращує роботу головного мозку та стабілізує роботу нервової системи. Він також позитивно впливає на сон. Вітаміни групи В сприяють виробленню гемоглобіну, а ритинол зміцнює імунітет і успішно бореться з інфекціями.

Багато спортсменів включають холодець у свій раціон через його вплив на фізичну активність та рухливість. Є також інформація, що холодець дуже корисний для чоловічого здоров'я.

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