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Чим корисний холодець для організму — новорічна страва українців

15 грудня 2023 13:01
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Є в холодці колаген
Холодець на тарілку. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Холодець готують з м'яса та кісток. Він є дуже корисним, оскільки в ньому містяться речовини, які зміцнюють кістки та покращують стан шкіри. Його прийнято готувати взимку, оскільки він чудово зігріває, незважаючи на те, що подається у холодному вигляді.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Цілющі властивості холодця

В основному холодець складається з великої кількості м'яса. Корисний тим, що він поживний, ситний і надає сили організму. Але головний його плюс у тому, що завдяки своєму складу, він має властивості благотворно впливати на багато органів.

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Холодець із м'яса. Фото: Freepik

Найкорисніший компонент холодця це колаген, який є будівельним матеріалом для клітин та сполучних тканин нашого організму. Цей білок уповільнює процеси старіння та зміцнює кістки. Також колаген виводить токсини з організму, впливає на еластичність тканин та пружність шкіри.

Корисні компоненти холодця:

  • колаген;
  • желатин;
  • лізин;
  • гліцин;
  • вітаміни групи В;
  • ританол;
  • фосфор;
  • фтор;
  • калій;
  • сірка;
  • мідь.

Желатин у холодці благотворно впливає на суглоби, а лізин впливає на засвоєння кальцію та бореться з вірусами.

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Холодець на тарілку. Фото: Freepik

Також у холодці міститься гліцин, який покращує роботу головного мозку та стабілізує роботу нервової системи. Він також позитивно впливає на сон. Вітаміни групи В сприяють виробленню гемоглобіну, а ритинол зміцнює імунітет і успішно бореться з інфекціями.

Багато спортсменів включають холодець у свій раціон через його вплив на фізичну активність та рухливість. Є також інформація, що холодець дуже корисний для чоловічого здоров'я.

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