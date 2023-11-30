Що таке булгур

Булгур у тарілку. Фото: Freepik

Внести різноманітність у ваш раціон здатна крупа булгур. Ця крупа не настільки популярна як та ж гречка або рис, але булгур має дуже приємний смак, при цьому має корисні властивості.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Булгур можна побачити як повсякденну страву в таких країнах як Туреччина, Сирія та Індія. Чим же корисний булгур для організму людини.

Корисні властивості булгура

Булгур видобувають шляхом переробки пшениці. Спеціальний метод обробки дозволяє зберегти безліч корисних мікроелементів та вітамінів. Спочатку зерна пшениці обробляються при використанні пари, після чого вони висушуються та очищаються від оболонок.

Ця каша відмінно поєднується з м'ясом та рибою. Зовні булгур дуже нагадує кукурудзяну крупу. Його одержують із твердих сортів пшениці. Величезний плюс цієї крупи в тому, що при варінні її кількість збільшується у кілька разів. Саме тому булгур дуже економічний та доступний.

Булгур у тарілку. Фото: Freepik

Вирішивши спробувати булгур, ви напевно захочете включити його до свого раціону. Розпочавши свій день зі сніданку з булгуром, ви отримаєте багато енергії.

Крім корисних властивостей, булгур про велику швидкість насичує і очищає кишечник. Він добре налагоджує роботу травлення. При мінімальній обробці круп можна зберегти всі корисні властивості.

Як готувати булгур

Булгур не розварюється навіть при тривалій тепловій обробці, це означає, що цю кашу просто неможливо зіпсувати і приготувати не правильно.

Варити булгур потрібно 15 чи 20 хвилин під закритою кришкою на слабкому вогні, не розмішуючи. Вся вода має випаруватися.

Чим корисний булгур

Булгур чудово підтримує роботу серцево-судинної системи. Крупа забезпечує організм достатньою кількістю вітаміну В6 та фолієвою кислотою. Ці компоненти покращують стан судин та зменшують ризик інфарктів.

Крупа Булгур. Фото: Freepik

Булгур допомагає запобігти утворенню каменів у жовчному міхурі. Рослинні волокна не розчиняються та покращують перистальтику кишечника, при цьому зменшують навантаження на печінку. Булгур добре регулює рівень глюкози у крові.

Велика кількість магнію у крупі допомагає покрити його дефіцит. Він також добре допомагає у боротьбі із зайвою вагою.

Має високий індекс глютену

Булгур не рекомендується вживати тим, хто має неперносимость глютена. Але при цьому користь Булгур перевищує його протипоказання.

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