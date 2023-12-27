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Чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку

27 грудня 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Дізнайтесь, чим насправді корисний лимон
Лимони на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Всі знають, що лимон корисний і що в ньому багато вітаміну С. Але він має інші корисні властивості. Давайте дізнаємося, чи можна їсти шкірку від лимона і як його краще використовувати у приготуванні різних страв або просто з чаєм.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Чай з лимоном

Чай з лимоном вважається відмінним засобом від застуди, також вважається, що лише одна скибочка цього цитрусового принесе багато вітамінів. У м'якоті лимона набагато менше вітаміну С, ніж у петрушці чи чорній смородині. До того ж, гарячий чай не найкраще середовище для цього вітаміну.

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Чай з лимоном. Фото: Freepik

Користь лимона від застуди криється в іншому, ефірні олії з його скоринки містить безліч летких фенольних сполук, які мають антимікробний ефект.

Але чай із лимоном все одно корисний, оскільки він посилює дію чайних антиоксидантів катехінів, які зупиняють старіння.

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Лимони в тарілку. Фото: Freepik

Лимон дійсно має тонізуючу властивість, він також здатний допомогти при нудоті від заколисування.

Ефірні олії здатні знезаражувати навіть повітря. Він здатний знезаражувати повітря навіть якщо його просто нарізати і покласти на стіл.

Чи корисно їсти шкірку лимонів

Зазвичай у шкірці фруктів та овочів можуть накопичуватися різні пестициди. Але як справи з лимоном? Деякі лимони справді можуть містити бактерії, якщо лимон не свіжий.

А ось пожувати шкірку лимона це теж саме, що обробити горло антисептичним спреєм.

Лимон відмінно усуває неприємні запахи

Лимон є найкращим борцем із неприємним запахом, який люди починають видавати наївшись, наприклад, часнику. У лимонному соку є потужні фенольні сполуки, які працюють як фермент, який допомагає навіть переварювати часник. Щоб нейтралізувати запах часнику достатньо всього 10 мл. лимонного соку.

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